Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlere yönelik telefon satışı müjdesini verdi. Yüksek lisans öğrencileri vergisiz telefon alabilir mi merak konusu oldu. Arama motorlarında vergisiz telefon şartları neler olduğu sorgulatılıyor. Peki, Yüksek lisans öğrencileri vergisiz telefon alabilir mi? Vergisiz telefon alma şartları neler? Detaylar haberimizde...

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ VERGİSİZ TELEFON ALABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerin merakla beklediği teknolojik cihaz desteği müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız." dedi.

18 YAŞINA GİREN HERKESE GENÇ KART

Gençlere internet desteği ve 18 yaşına girenlere genç kat vereceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir. 18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.