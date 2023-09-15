Yüksek lisans burslarına yapılan zam ile ilgili detaylar açıklandı. Yeni dönemde alınacak burs miktarları belirlendi. Peki, Yüksek lisans bursu ne kadar oldu? 2023-2024 Yüksek lisans bursu kaç TL? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yüksek lisans burs oranı hakkında açıklamalarda bulundu. Yüksek lisans bursu ne kadar oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, burslarını ne kadar alacakları konusunda bilgi sahibi oldu. Bu konudaki tüm güncellemeler ve detaylar haberimizde yer alacaktır. Peki, Yüksek lisans bursu ne kadar oldu? 2023-2024 Yüksek lisans bursu kaç TL? Detaylar haberimizde...

YÜKSEK LİSANS BURSU NE KADAR OLDU?

Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinin yüzde 25 artırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerinin de burslarını okudukları ülkelerin şartlarına göre yükselteceklerini söyledi. Erdoğan, "Burslarda döviz bazında yüzde 26-27 civarında zam yapmış bulunuyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.