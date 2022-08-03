Yüksek Güç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüksek Güç (Higher Power) filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi?
Bugün Star TV'de Yüksek Güç filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler film hakkında detayları merak ediyor. Peki, Yüksek Güç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüksek Güç (Higher Power) filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
Yüksek Güç, Matthew Charles Santoro tarafından yönetilen 2018 bilim kurgu aksiyon gerilim filmidir. Yüksek Güç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüksek Güç (Higher Power) filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi?
Higher Power, Matthew Charles Santoro tarafından yönetilen 2018 bilim kurgu aksiyon gerilim filmidir. Dünyayı yıkımdan kurtarma göreviyle karşı karşıya kalan sıradan bir adam hakkında. 11 Mayıs 2018'de gösterime girdi. Jordan Hinson, Ron Eldard, Colm Feore, Austin Stowell, Jade Tailor ve Tom Wright'ı canlandırıyor.
Transformers ve G.I.Joe filmlerinin yapımcısından bilim kurgu - aksiyon alanında başka bir film olan Yüksek Güç filminde; Joseph Steadman başrol karakteri, eşinin ölümden etkilenerek kendini adeta bilinmeyen bir kör kuyunun içine sürüklüyor. Onun bu durumundan etkilenen kızlarından birisi, kendisini uyuşturucu batağına sürükler. Diğer kızı ise kendini aileden tamamen koparmayı başararak kendine yeni bir hayat kurar. Jeo'nun istediği tek şey vardır aslında, kızlarıyla arasındaki bağı tekrardan kurmak, yeniden aile olmak. Bunun için uzun bir savaş veren Jeo içkiden kurtulmuştur ve kızlarını tekrardan hayatına almak için adımlar atmaya başlamıştır. Fakat hayat onun için tozpembe değildir. Tam kızlarına ulaşmaya çalışan Jeo kendini bir bilim adayının kobay faresi olarak bulur. Eğer bilim insanının dediklerini yapmaz ise kızlarını kaybetmekle karşı karşıya kalır. Hayat artık onun için daha çok zorlaşmıştır. Çünkü, işin içinde katliam yatmaktadır.
Ron Eldard
Jordan Hinson
Austin Stowell
Colm Feore
Jade Tailor
Winston James Francis
Marielle Jaffeas
Tom Wright
Mei Melançon
Laura Margolis
Richard Portnow
Omar Doom as Dario
Linc Hand as Officer Smith
Exie Booker as Rogers
Tony Nevada
Benjamin John Parrillo
Michelle Laine
Richard Dorton
David Preston
Fitz Houston
Adam Budron