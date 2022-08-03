Yüksek Güç, Matthew Charles Santoro tarafından yönetilen 2018 bilim kurgu aksiyon gerilim filmidir. Yüksek Güç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yüksek Güç (Higher Power) filmi hangi ülke yapımı, nerede çekildi?

YÜKSEK GÜÇ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Higher Power, Matthew Charles Santoro tarafından yönetilen 2018 bilim kurgu aksiyon gerilim filmidir. Dünyayı yıkımdan kurtarma göreviyle karşı karşıya kalan sıradan bir adam hakkında. 11 Mayıs 2018'de gösterime girdi. Jordan Hinson, Ron Eldard, Colm Feore, Austin Stowell, Jade Tailor ve Tom Wright'ı canlandırıyor.

YÜKSEK GÜÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Transformers ve G.I.Joe filmlerinin yapımcısından bilim kurgu - aksiyon alanında başka bir film olan Yüksek Güç filminde; Joseph Steadman başrol karakteri, eşinin ölümden etkilenerek kendini adeta bilinmeyen bir kör kuyunun içine sürüklüyor. Onun bu durumundan etkilenen kızlarından birisi, kendisini uyuşturucu batağına sürükler. Diğer kızı ise kendini aileden tamamen koparmayı başararak kendine yeni bir hayat kurar. Jeo'nun istediği tek şey vardır aslında, kızlarıyla arasındaki bağı tekrardan kurmak, yeniden aile olmak. Bunun için uzun bir savaş veren Jeo içkiden kurtulmuştur ve kızlarını tekrardan hayatına almak için adımlar atmaya başlamıştır. Fakat hayat onun için tozpembe değildir. Tam kızlarına ulaşmaya çalışan Jeo kendini bir bilim adayının kobay faresi olarak bulur. Eğer bilim insanının dediklerini yapmaz ise kızlarını kaybetmekle karşı karşıya kalır. Hayat artık onun için daha çok zorlaşmıştır. Çünkü, işin içinde katliam yatmaktadır.

YÜKSEK GÜÇ FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Ron Eldard

Jordan Hinson

Austin Stowell

Colm Feore

Jade Tailor

Winston James Francis

Marielle Jaffeas

Tom Wright

Mei Melançon

Laura Margolis

Richard Portnow

Omar Doom as Dario

Linc Hand as Officer Smith

Exie Booker as Rogers

Tony Nevada

Benjamin John Parrillo

Michelle Laine

Richard Dorton

David Preston

Fitz Houston

Adam Budron