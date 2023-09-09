Gözaltına alınması sonrası gündem oldu! Ayhan Bora Kaplan'ın yeraltı dünyasını buluşturan düğünü

Yüklü miktarda para ile yurtdışına kaçmak üzere olduğu belirlenen Ayhan Bora Kaplan, çok sayıda suçla anılan çeteye yönelik operasyon kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kaplan'ın geçen hafta Ankara'da bir restoranda oğlu için yaptığı sünnet düğünü, yeraltı dünyasından bazı isimleri bir araya getirmişti.

Ankara'da yeraltı dünyasında 'Kaplan' grubu olarak bilinen çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı. Gündeme bomba gibi düşen bu operasyon sonrası Kaplan'ın geçen hafta Ankara'da bir restoranda oğlu için yaptığı sünnet düğününün görüntüleri de yeniden gündem oldu.

NECATİ ARABACI DA DÜĞÜNDEYDİ

Ayhan Bora Kaplan'ın oğlu için Ankara İncek'te sahibi olduğu restoranda yapılan düğün, yeraltı dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Düğüne katılan isimler arasında en çok göze çarpanlardan biri de 'Hells Angels' isimli çetenin lideri Necati Arabacı oldu. Arabacı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı, fuhşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama, sahte evrak düzenleme gibi çeşitli suçlara konu haberlerle gündeme gelmişti.

ÇAKICI'NIN YEĞENİ DE DÜĞÜNDE

Öte yandan düğünde göze çarpan isimlerden bir diğeri de suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Barış Çakıcı oldu. Düğünde sahne alan Sibel Can'ın da başından aşağı dolarlar saçıldı.

SOYLU'DAN İDDİALARA SERT TEPKİ

Bazı yayın organlarında film gibi bir operasyonla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın bir isim olduğu iddiası ortaya atıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Soylu, "Operasyon çocukları devrede… Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar. Aynı "medya", aynı "kaynaklar"… Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerine yer verdi.

Yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı Esenboğa Havalimanı'nda böyle gözaltına alındı;