Yukgaejang tarifi! MasterChef Yukgaejang nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Yukgaejang hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Yukgaejang hazırladı. Peki, Yukgaejang nedir? Yukgaejang nasıl yapılır? Yukgaejang nedir?

Bademli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Yukgaejang ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Yukgaejang nasıl yapılır? Yukgaejang nedir? Yukgaejang nasıl yapılır, Yukgaejang yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Yukgaejang yapıldı, evde klasik Yukgaejang yapıldı! İşte en güzel Yukgaejang!

YUKGAEJANG TARİFİ!

Malzemeler:

200g beyaz turp ( daikon )

10 diş sarımsak ve kıyılmış sarımsak

450 gr dana bonfile

biraz su

tuz ve biber

3 yemek kaşığı kırmızı biber gevreği ( gochugaru ) veya 1 çay kaşığı kırmızı biber salçası ( gochujang )

hafif soya sosu ( gukganjang )

kavrulmuş susam yağı

5 yeşil soğan

Yugaejang için isteğe bağlı malzemeler

Baharatlı çorbanın temelini dana suyu, yeşil soğan ve doğru miktarda sos oluşturuyor. Kırmızı bibere ne kadar alışık olduğunuza göre daha fazla veya daha az ekleyebilirsiniz.

Aşağıda listelenen malzemeler tarifi tamamlamaktadır. Bunları ekleyip eklememek size kalmış: bunlar tarifin adımlarına entegre edilmiştir.

100 gr eğrelti otu sapı ( gosari )

150g mantar: istiridye mantarı veya shiitake (Fransızca adı "lentin du meşe")

200 gr soya filizi

150g tatlı patates eriştesi ( dangmyeong )

Omlet içine çırpılmış 2 yumurta

Asya marketlerinin sebze-meyve reyonundan taze eğrelti otu sapları alabilirsiniz. Bunları yalnızca kurutulmuş halde bulursanız, onları en az iki saat suda yeniden sulandırmanız gerekecektir. Kısa, ince sapları seçin. Bu yemek yemeğe daha fazla lezzet katıyor.

Yukgaejang tarifi

Eti soğuk suyla durulayın ve fazla kanı emici kağıtla alın. 3 litre suya dana göğüs etini, ikiye bölünmüş 2 yeşil soğanı, beyaz turpu ve diş sarımsağı koyun. 30 dakika boyunca yüksek ateşte ısıtın. Turp ve yeşil soğanları çıkarın. 2 litre su ekleyin ve orta ateşte üstü kapalı olarak 40 dakika pişirin. Etin pişip pişmediğini kontrol edin. Yeterince yumuşaksa çıkarın ve sarımsak ve diğer kalıntıları çıkarmak için suyu süzün. Daha sonra kullanmak üzere saklayın.

Bu arada tatlı patates eriştelerini yarım saat kadar bol soğuk suya batırın ve ardından süzün. Mantarları yıkayıp dilimleyin.

Eğreltiotunun saplarını kaynar suda 1 dakika haşlayıp süzün. Soğuk suyla durulayın ve eğrelti otunun saplarının sert olması durumunda uçlarını kesin. Bu sefer sapları 5 santimetre uzunluğunda parçalar halinde kesin. Fasulye filizlerini de aynı şekilde haşlayıp durulayın.

Kalan turp ve yeşil soğanları toplayın. Bunları büyük parçalar halinde kesin ve bir kenara koyun.

Et soğuduktan sonra tahıl boyunca parçalayın. Bir salata kasesine 2 yemek kaşığı hafif soya sosu, 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam yağı, kıyılmış sarımsak, tuz, karabiber ve susam koyun. Her şeyi sığır eti ile karıştırın.

Başka bir kapta pul biber, 5 yemek kaşığı hafif soya sosu ve 1 yemek kaşığı kızarmış susam yağını birleştirin. Eğreltiotu saplarını, fasulye filizlerini, mantarları ve yeşil soğanları ekleyin. Karıştırıp terbiyeli dana etini ekleyin. Tekrar iyice karıştırın.

Et suyunu kaynatın, ardından daha önce hazırladığınız karışımı ekleyin. 10 dakika boyunca yüksek ateşte kaynatın. Çorbayı tadın ve gerekirse baharatını ayarlayın. Turp ve tatlı patates eriştelerini ekleyin. Son olarak, çorbayı karıştırırken yumurtaları yavaşça ekleyin ve yemeğin orta-düşük ateşte 10 dakika daha pişmesini bekleyin.

Tek yapmanız gereken yukgaejang'ı bir kase pirinçle servis etmek!