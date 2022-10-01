Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Kayserispor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 8. haftasın Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olmuştu. Maçta son dakikalar oynanırken futbol severler maçın özeti yayınlandı mı merak etti. Peki, Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Kayserispor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Maçtaki golleri kim attı? Kim kaç puana yükseldi? Trabzonspor ve Kayserispor'un kaç puanı var? İşte detaylar...
Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor , Süper Lig'in 8. haftasında Kayseri'de karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Trabzonspor 2-1 galibiyetle tamamladı. Peki, Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Kayserispor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?
Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçı bugün 1 Ekim Cumartesi saat 17:00 'da başladı.
Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç 2-1 Trabzonspor'un galibiyeti ile tamamlandı. Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Kayserispor'un golleri:
- 25. dakika : Mario Gavranovic
Trabzonspor'un golleri:
- 78. dakika : Anastasios Bakasetas
- 83. dakika : Umut Bozok
Maçın özeti maç bitiminin ardından Bein Sport ekranlarında yayınlanacak.
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ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)
EMRE MALOK(AVAR)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
LEVENT KARABUDAK(Temsilci)
BÜLENT BALTA(Temsilci)
İLTER ÖZ(Temsilci)