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Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Kayserispor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

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Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Kayserispor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 8. haftasın Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olmuştu. Maçta son dakikalar oynanırken futbol severler maçın özeti yayınlandı mı merak etti. Peki, Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Kayserispor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Maçtaki golleri kim attı? Kim kaç puana yükseldi? Trabzonspor ve Kayserispor'un kaç puanı var? İşte detaylar...

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Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor , Süper Lig'in 8. haftasında Kayseri'de karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Trabzonspor 2-1 galibiyetle tamamladı. Peki, Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Kayserispor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçı bugün 1 Ekim Cumartesi saat 17:00 'da başladı.

Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç 2-1 Trabzonspor'un galibiyeti ile tamamlandı. Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Kayserispor'un golleri:

  • 25. dakika : Mario Gavranovic

Trabzonspor'un golleri:

  • 78. dakika : Anastasios Bakasetas
  • 83. dakika : Umut Bozok

Yukatel Kayserispor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 1 Ekim 2022 Kayserispor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı?

Maçın özeti maç bitiminin ardından Bein Sport ekranlarında yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)

KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)

EMRE MALOK(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

LEVENT KARABUDAK(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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