Yukarıdaki Tehlike filmi oyuncuları kim? Yukarıdaki Tehlike filmi konusu, oyuncuları ve Yukarıdaki Tehlike özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Yukarıdaki Tehlike filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yukarıdaki Tehlike filmini izleyecek olanların merak ettiği Yukarıdaki Tehlike konusu nedir, Yukarıdaki Tehlike oyuncuları kimler ve Yukarıdaki Tehlike özeti gibi konuları inceliyoruz.

YUKARIDAKİ TEHLİKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Los Angeles kentinin üstünde garip ışık hüzmeleri belirir ve bu ışıklar insanları, sanki ışığa uçan pervaneler gibi kendisine çeker. Uzaydan gelen bir güç, insanlığı bu dünya üstünden silmeye çalışmaktadır.

YUKARIDAKİ TEHLİKE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Colin Strause, Greg Strause

Oyuncular: Eric Balfour, Scottie Thompson, David Zayas, Donald Faison, Brittany Daniel

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Yapım Yılı: 2010 (92 dk)

Vizyon Tarihi: 12 Kasım 2010 Cuma

Senaryo: Joshua Cordes, Liam O'Donnell

Yapımcı Firma: Black Monday Film Services

Yapım Ülkesi: ABD

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