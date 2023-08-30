Yufkalı Büryan tarifi! MasterChef Yufkalı Büryan nasıl yapılır?
Gündem Haberleri
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Yufkalı Büryan hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Yufkalı Büryan hazırladı. Peki, Yufkalı Büryan nedir? Yufkalı Büryan nasıl yapılır? Yufkalı Büryan nedir?
Yöresel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Yufkalı Büryan ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Yufkalı Büryan nasıl yapılır? Yufkalı Büryan nedir? Yufkalı Büryan nasıl yapılır, Yufkalı Büryan yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Yufkalı Büryan yapıldı, evde klasik Yufkalı Büryan yapıldı! İşte en güzel Yufkalı Büryan!
YUFKALI BÜRYAN TARİFİ!
Yufkalı Büryan hamur için;
1 yumurta
2 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı un
İç pilav için;
1 adet piliç
2 su bardağı pirinç
1 havuç
Badem, kuşüzümü, tarçın, yenibahar, karabiber
1 orta boy soğan
2 çay kaşığı zeytinyağı.
Yufkalı Büryan Hazırlanışı:
- Yufkalı Büryan hamuru için verilen malzemeleri karıştırıp, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Yoğrulan hamur 8 eşit parçaya bölündükten sonra üstü ıslak bezle örtülerek yarım saat bekletilir.
- Piliç iri parçalara ayrılır. Ardından iç pilav için önce bademler kızartılarak bir tabağa alınır. Soğan rengi dönene kadar kavrulur.
- Haşlanmış pirinç ilave edilerek 1-2 dakika karıştırılır. Haşlanan tavuğun suyu eklenir, suyunu çekince üzerine baharatlar, badem ve piliç eklenir.
- Yoğrulan hamur (4 tanesi), nişasta ve un ile tek tek açılır, araları yağlanarak tepsiye dizilir. Ortasına hazırlanan iç konur. Diğer 4 yufka buruşturularak, üst üste yağlanarak konur.
- Alttan taşınlan yufkalar kenarlan kıvrılarak kapatılır. Üzeri yağlandıktan sonra 180 derece fırında pişirilir.