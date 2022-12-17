Yudum Şahin kimdir? Samida grubu üyesi Yudum Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yudum Şahin'in hayatı ve biyografisi!

Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelen Samida 2016 yılında Yudum Şahin, Damla Şahinve Tamara Şahin kardeşler tarafından kurulan bir müzik grubudur. Grup üyelerinden olan Yudum Şahin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yudum Şahin kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? İşte ayrıntılar...

YUDUM ŞAHİN KİMDİR?

Yudum Şahin İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini aynı ilde tamamladı. Ailesinden edindiği müzik kültürünün bir parçası olarak Gürcü halk çalgısı olan "panduri" ve "bas panduri" çalarak babası Bayar Şahin'in öncülüğü ile müzik hayatına başladı. Çalgı performanslarının yanı sıra vokalist olarak on beş yaşında Bayar Şahin'e sahnelerinde eşlik etmeye başladı.

Başta TRT ve Gürcistan Devlet Televizyonu olmak üzere çok sayıda TV ve radyo programına katıldı, albümlerde solo ve vokal ses performanslarıyla yer aldı. Lise eğitiminin ardından girdiği Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda akademik müzik eğitimine başladı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girerek Müzik Teorisi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Konservatuar eğitimi süresince TRT saz sanatçısı Özgür Özgüler'den viyolonsel dersleri aldı ve Pera Gençlik Orkestrası'nda çellist olarak yer aldı. Yine lisans eğitimi kapsamında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda vurmalı çalgılar (perküsyon) alanında eğitim aldı. Sahne çalışmalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında küçük yaş grubu öğrencilerin müzik eğitimi üzerine dersler verdi. MEB Halk Eğitim Merkezlerinde "toplu ses eğitimi ve koro" çalışmalarını yönetti.

2017 yılında kardeşleriyle beraber Samida gurubunu kurdu. İlk single çalışması 2017 yılında, albümleri olan "Alaca" ise 2019 yılında "Kalan Müzik" etiketiyle yayımlandı. 2020 yılında Gürcistan'da düzenlenen "Kafkasya Müzik Ödülleri - Zümrüdü Anka" kapsamında Samida'nın yorumladığı Köprüden Geçemedim şarkısı ile Song of The Year / Yılın Şarkısı ödülünü aldı. Yıldız Teknik Üniversite Müzik ve Sahne Sanatları programında Yüksek Lisans eğitimine devam eden Şahin, Samida'da da vokal, panduri ve çello performanslarıyla yer almaktadır.