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Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bingöl Belediye Başkan adayı olan Yücel Dara Gökel hakkında merak edilen bilgiler gündemde. Gökel'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Bingöl Belediye Başkan adayı ise Yücel Dara Gökel oldu. Yücel Dara Gökel kimdir? Yücel Dara Gökel nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

YÜCEL DARA GÖKEL

16 Eylül 1997 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde dünyaya gelen CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel, Lise öğrenimini 2015 yılında TED Mersin Kolejinde tamamladıktan sonra lisans eğitimini 2021 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Aile şirketleri olan Göker İnşaat yönetim kurulu başkanı olmakla birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesidir. Aktif spor yaşamına sahip Yücel Dara Gökel 10 yıldan fazladır amatör vücut geliştirme, crossfit ve kickboks yapmaktadır. Yücel Dara Gökel il belediye başkan adayları arasında Türkiye'nin tarihteki en genç belediye başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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