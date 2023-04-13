Eski HDP sözcüsü ve SES Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Yüksek Seçim Kurulu'nun Yeşil Sol Parti'yi, "HDP'nin devamı sayarak" seçimlere girmesini yasaklayabileceğini ileri sürdü. Peki, YSP seçime giremiyor mu, seçime giremeyecek mi? YSP seçimde olacak mı?

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YSP seçime giremiyor mu? Eski HDP sözcüsü ve SES Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Yüksek Seçim Kurulu'nun Yeşil Sol Parti'yi, "HDP'nin devamı sayarak" seçimlere girmesini yasaklayabileceğini ileri sürdü. Peki, YSP seçime giremiyor mu, seçime giremeyecek mi? YSP seçimde olacak mı? Detaylar...

YSP SEÇİME GİREMİYOR MU?

Eski HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP'lilerin uykusunu kaçıracak bir iddiayı gündeme getirdi. Bilgen, "YSK, 'HDP'nin devamı' diyerek Yeşil Sol Parti'nin seçimlere giremeyeceğine karar verecek" dedi.

3 KRİZ SIRALADI

Twitter hesabından 3 krizin Türkiye'yi beklediğini söyleyen Bilgen, şunları yazdı: "Nur topu gibi 3 kriz bizi bekliyor,

HDP kapatılırsa Siyasi Partiler Kanunu 96 ile 'devamı' sayılarak YSP'nin seçime sokulmaması Oy sayımında seçim günü yaşanabilecek kaos ve provokasyonlar Meclis'le Cumhurbaşkanı farklı ittifaklardan olursa yönetim krizi

Kriz yönetimi hepimizin büyük sınavı."

İşte Bilgen'in o paylaşımı;

HDP TABANINDAN BİLGEN'E TEPKİ

Ayhan Bilgen'in bu çıkışı, eski partisi HDP'yi ve HDP tabanını rahatsız etti. Bilgen, Yeşil Sol Parti için Yüksek Seçim Kurulu'na yol göstermekle suçlandı. Bilgen, 2014 ile 2021 arasında etkin görev aldığı HDP'de eş genel başkan yardımcısı, sözcü ve merkez yürütme kurulu üyesi olarak görev üstlenmiş, iki dönem milletvekilliği yapmıştı.

96. MADDENİN İÇERİĞİ

Bilgen'in bahsettiği Siyasi Partiler Kanunu'nun (SPK) 96. maddesi şöyle: "Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz."

HDP RİSK ALMADI

Bu maddede 2012'de, yani HDP'den de önce kurulan YSP'nin kapatılmasına dayanak olabilecek herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Kapatma davası açılan HDP, 14 Mayıs'taki seçim öncesi kapanması halinde risk almamak için Yeşil Sol Parti listesiyle sandığa gidiyor.