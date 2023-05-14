Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. 14 Mayıs'ta 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullandı. Merak edilenler ise YSK yasak ne zaman kalkacak? YSK yayın yasağı ne zaman kalkacak? soruları yer alıyor.

YSK yasak ne zaman kalkacak? sorusu merak ediliyor. Seçim gününün gelmesiyle beraber arama motorlarında seçime dair merak edilenler araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise YSK yasak ne zaman kalkacak? YSK yayın yasağı ne zaman kalkacak?soruları yer aldı. İşte detaylar...

YSK YASAK NE ZAMAN KALKACAK?

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.