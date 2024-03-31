YSK yasağı kaçta bitiyor? Seçim yasağı ne zaman, saat kaçta kalkıyor? soruları gündeme geliyor. Seçim yasağı ne zaman bitiyor ve yayın yasağı kaçta bitiyor merak ediliyor. YSK tarafından belirlenen seçim yasağı hakkında bilgi arayışı içerisinde olan vatandaşlar, yasağın ne zaman ve saat kaçta kalkacağını sorgulanıyor. Peki, YSK yasağı kaçta bitiyor? Seçim yasağı ne zaman, saat kaçta kalkıyor?

YSK YASAĞI KAÇTA BİTİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları 31 Mart Pazar günü oy verme gününe kadar sürecek. Bu süre zarfında televizyon, radyo ve diğer yayın organları siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacaklar. Hatırlanacağı üzere, 14 Mayıs Genel Seçimlerinde yayın yasağı 18:30'da kaldırılmıştı.

SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

Kurul'un toplantı sonrasında yayın yasaklarının kaldırılacağı saati belirleyeceğini ifade eden Yener, seçim sonuçlarıyla ilgili herhangi bir açıklamanın yayın yasağı kalkmadan yapılmaması gerektiğini vurguladı.