Sandıkların yüzde 94'ü açıldı! Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50'nin altına indi. Bunun ardından vatandaşlar, YSK'ya göre seçimde kim önde, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? 15 Mayıs güncel seçim sonuçları açıklandı mı? Seçimlerde hangi isim önde? merak etti. İşte detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. YSK'ya göre seçimde kim önde, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? 15 Mayıs güncel seçim sonuçları açıklandı mı? Seçimlerde hangi isim önde?

YSK'YA GÖRE SEÇİMLERDE KİM ÖNDE? ERDOĞAN MI KILIÇDAROĞLU MU?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Saat 00.32 itibarıyla sandıkların yüzde 94.24'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.59, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.67, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.29 olarak görülüyor.

Saat 00.32 itibarıyla sandıkların yüzde 94.24'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.59

-Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.67

- Sinan Oğan yüzde 5.29

Seçimlerde önde olan isim : Cumhurbaşkanı Erdoğan şuanda yüzde 49.59 oran ile 1. sırada yer alıyor. Seçimin ilk turda bitmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fazladan %41 oy oranı +1 oy alması gerekiyor veya Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanması için fazladan %5,33 oy oranı +1 oy alması gerekmektedir.

SEÇİM 2. TURA MI KALACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.