Ülkemiz genelinde oy sayımı ve veri işleme devam ediyor. Tüm gözler resmi sonuçlara çevrildi. Peki, YSK'ya göre seçim sonuçları açıklandı mı 2023? Resmi seçim sonuçları belli oldu mu? Resmi ve Güncel seçim sonuçları saat kaçta açıklanır? YSK'ya göre sandıkların kaçta kaçı açıldı? Resmi sonuçlar geldi mi? İşte detaylar...

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Saat 00.01 itibarıyla sandıkların yüzde 93.02'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.67, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.59, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.29 olarak görülüyor. Peki, YSK'ya göre seçim sonuçları açıklandı mı 2023? Resmi seçim sonuçları belli oldu mu? Resmi ve Güncel seçim sonuçları saat kaçta açıklanır?

YSK'YA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU 2023?

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı.

Saat 00.01 itibarıyla sandıkların yüzde 93.02'si açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.67

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.59

Sinan Oğan yüzde 5.29

Güncelleme : Sandıkların tamamı açılmadığı için seçim sonuçları henüz açıklanmadı.

SEÇİM 2. TURA KALIR MI?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

TOPLAM KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.