YSK toplantısı bitti mi? YSK kararı açıklandı mı, karar ne oldu? YSK toplantı sonucu!

Milyonlar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugün yapacağı açıklamaya kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olmasına itiraz eden İyi Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nin kendilerine ulaştırdığı dilekçeleri karara bağlayacak olan YSK toplantısı yakından takip ediliyor. Peki, YSK toplantısı bitti mi? YSK kararı açıklandı mı, karar ne oldu? YSK toplantı sonucu!