YSK toplantısı bitti mi? YSK kararı açıklandı mı, karar ne oldu? YSK toplantı sonucu!
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Milyonlar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugün yapacağı açıklamaya kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olmasına itiraz eden İyi Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nin kendilerine ulaştırdığı dilekçeleri karara bağlayacak olan YSK toplantısı yakından takip ediliyor. Peki, YSK toplantısı bitti mi? YSK kararı açıklandı mı, karar ne oldu? YSK toplantı sonucu!
YSK toplantısı bitti mi? Milyonlar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugün yapacağı açıklamaya kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olmasına itiraz eden İyi Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nin kendilerine ulaştırdığı dilekçeleri karara bağlayacak olan YSK toplantısı yakından takip ediliyor. Peki, YSK toplantısı bitti mi? YSK kararı açıklandı mı, karar ne oldu? YSK toplantı sonucu haberimizde...
YSK KARARI AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin yapılan itirazları değerlendirilen Yüksek Seçim Kurulu kararını açıkladı. Kameralar karşısına geçen YSK Başkanı Ahmet Yener, itirazların oy birliğiyle reddedildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel olmadığını söyledi.
YSK, ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA YAPILAN İTİRAZI REDDETTİ
Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına yapılan itirazların değerlendirilerek oy birliğiyle reddedildiğimi belirtti. Yener, "Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının önünde engel yok." dedi.