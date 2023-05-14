14 Mayıs seçimleri bugün yapılıyor. YSK seçim yasağı ne zaman kalkacak? YSK sonuç ekranına nereden bakılır? YSK yasağı kaçta bitiyor? sorularına yanıt aranıyor.Tüm Türkiye'yi seçim heyecanı sarmışken uygulanan seçim yasaklarının ne zaman biteceği merak ediliyor. Oylarını kullanan vatandaşlar arama motorlarında Seçim yasakları ne zaman kalkacak? 2023 seçim yasakları ne zaman bitiyor? Seçim yasakları nedir? sorularına yanıt arıyor.

YSK seçim yasağı ne zaman kalkacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. YSK yayın yasağı ne zaman kalkacak? Seçim yasakları ne zaman kalkacak merak ediliyor. Seçim gününe başlamamızla beraber vatandaşları heyecan sardı. En çok merak edilenler arasında ise seçim yasaklarının ne zaman kalkacağı yer aldı. Peki, Seçim yasakları ne zaman kalkacak? 2023 seçim yasakları ne zaman bitiyor? Seçim yasakları nedir? Detaylar haberimizde...

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Seçim günü sabah 06.00'dan 24.00'e kadar alkol satışı yasak olacak, düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecektir. Saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasına da izin verilmeyecektir.

SEÇİM YASAKLARI NEDİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

• Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

• Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

• Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

• Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

• Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

• YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

• Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

• Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

• Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

• Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.