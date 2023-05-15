YSK Başkanı: "Sandıkların %91.93'ü açıldı." açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar anlık seçim sonuçlarını takip etmek için internetten, YSK seçim sonucu CANLI TAKİP ekranı! YSK canlı takip linki var mı? YSK seçim sonuçları anlık olarak nerede yazıyor, hangi site? araştırmasında bulunuyor. Peki, YSK seçim sonuçları canlı yayın nereden takip edilir, nereden izlenir? İşte detaylar...

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 97.08'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.37, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.94, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.25 olarak görülüyor. YSK seçim sonucu CANLI TAKİP ekranı! YSK canlı takip linki var mı? YSK seçim sonuçları anlık olarak nerede yazıyor, hangi site?

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SANDIKLARIN YÜZDE KAÇI AÇILDI 2023?

Sandıkların yüzde 97.08'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.94

- Sinan Oğan yüzde 5.25

YSK SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP NEREDEN YAPILIR?

YSK ile ilgili canlı takip ve sonuçlar için YSK'nın resmi web sitesi "https://www.ysk.gov.tr/" adresini ziyaret edebilirsiniz. Buna ek olarak sosyal medyada YSK başkanının açıklamalarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

YSK RESMİ WEB SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

YSK BAŞKANI KİMDİR?

Ahmet Yener (d. 13 Nisan 1966; Beypazarı, Ankara) Türk hukukçu. Mevcut Yüksek Seçim Kurulu Başkanı.

Yaşamı ve kariyeri

13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hâkimliği yaptı.

22 Aralık 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyesidir. 16 Ocak 2020 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi ve 24 Ocak'ta göreve başladı. 26 Ocak 2023'te Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına seçildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. İş hukuku alanında yayımlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BALKON KONUŞMASI AÇIKLAMALARI NELERDİR?

İstanbul'dan Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı. Henüz kesin sonuçların belli olmadığını belirten Erdoğan, "Açık ara önde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedik.

"BİRİLERİ MUTFAKTA BİZ DE BALKONDA"

Bu, sevdalıların buluşması. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta biz de balkonda. Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım. Sevgili Ankaralılar. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

"OYLARIN SAYIMI BİRAZ DAHA VAKİT ALACAK"

Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şöleni daha alnının akıyla tamamlamıştır. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oylarının sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz.

"MİLLİ İRADENİN TEZAHÜRÜNÜ BEKLİYORUZ"

Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği, henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Bu ne aşk, bu ne heyecan, bu ne sevda. Sözlerime İstanbul'dan Ankara'ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla ahde vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü şekilde sandıklara sahip çıkan onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

"KAZANAN ÜLKEMİZ OLMUŞTUR"

En büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine teşekkür ediyorum. Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hasseten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır.

"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK KATILIMLI SEÇİMLERİNDEN BİRİ"

Bu gerçeği seçimlere katılım oranının rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Bu gerçeği milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık.

"MİLLİ İRADENİN KARARINA SAYGI DUYDUK"

Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında yürütülen seçim süreci ve sonuçlarının şüphesiz oluşuyla gösterdik. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenirliği bakımdan dünyaya örnek olacak işleyişe sahiptir. kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına; yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

"27 MİLYON VATANDAŞIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Cumhur İttifakı işini biliyor, gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğundu gayri resmi sonuçlar açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun, Cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana kullanan 27 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum.

"2 MİLYON 600 BİN CİVARINDA FARK ATTIK"

Tercihini kimden yana yaparsa yapsın, demokrasi şölenine katılan 56 milyon vatandaşıma teşekkür ediyorum. 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçlarının çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçimin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Milletimiz tercihini ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üzerinde yeri var. Yurt dışı oyların sayımı devam ediyor. Bize gönül veren tüm kardeşlerimden teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. TBMM seçimi, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonun geneline Cumhur İttifakı hakimdir. Seçim sonuçlarının ülkemizi ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

"BİZ TERÖRİSTLERLE KOL KOLA OLMADIK"

Biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo ile beraber olmadık. Biz 'cezaevlerinin kapılarını kırıp bebek katilini dışarı salacağız' diyenlerle olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece rabbimizde ve milletimizden alırız. Hamdolsun büyük ve güçlü Türkiye olduk. Seçim sonuçlarının henüz kesinleşmemiş olması, milletimizin tercihinin bizden yana olması gerçeğini değiştirmiyor."