Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Vatandaşlar ise arama motorlarında YSK seçim sonuçlarını açıkladı mı? Güncel YSK seçim sonuçları! YSK verileri açıklandı mı? araması yapıyor.

Güncel YSK seçim sonuçları merak ediliyor. Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 95.83'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.47, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.82, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.27 olarak görülüyor. Peki, YSK seçim sonuçlarını açıkladı mı? Güncel YSK seçim sonuçları! YSK verileri açıklandı mı?

YSK SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLADI MI?

YSK'nın 01.37 itibari ile güncel seçim verileri şöyle:

Türkiye genelinde %87.37 sandık açıldı. Recep Tayyip Erdoğan %49.71 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu %44.55 oranda oy aldı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.