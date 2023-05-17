YSK sandık sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? Seçim sandığı sorgulama ve seçim sonuçları sorgulama ekranı!

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2023 SEÇİM SONUÇLARI

2023 Genel Seçimlerinde 28. dönem milletvekili ve 13. cumhurbaşkanı seçmek için halk sandığa gitti. 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen seçimde ilk turda Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylarının çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle seçimler ikinci tura ertelenmiştir. Bununla beraber, cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecektir. İlk turda oy kullanamayan 2. turda kullanabilir mi sorusu sıklıkla araştırılıyor. Seçmenler ilk turda oy kullanmadığı ise ikinci turda oy kullanabilirler.

2023 seçimlerinde, cumhurbaşkanı adayları ne kadar oy aldığı ve hangi il ne kadar oy oranına sahip olduğunu öğrenmek için Haberler.com Seçim 2023 sayfasından ulaşabilirsiniz.

YSK SANDIK SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

2023 Genel Seçim sonuçları YSK tarafından açıklanıyor. Sonuçlar için YSK'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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