14 Mayıs seçimlerine kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar oyunu nerede kullanacağını arama motorlarında araştırdı. Oyumu nerede kullanacağım? araştırması son zamanlarda gündemde yerini alıyor. Peki, YSK oyumu nereden kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağım? Hangi okulda oy kullanacağım?

YSK oyumu nereden kullanacağım? sorusu merak ediliyor. Türkiye'nin seçime gitmesiyle beraber vatandaşlar 14 Mayıs seçimlerinde oyunu nerede, hangi okulda kullanacağını araştırdı. Son zamanlarda gündemde yer alan konu ile ilişkin araştırılanlar arasında ise YSK oyumu nereden kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağım? Hangi okulda oy kullanacağım? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

YSK OYUMU NEREDE KULLANACAĞIM?

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti. Seçmenler, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek. YSK Başkanı Yener, yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu söyledi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).