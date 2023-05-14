Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 21.00 itibarıyla sandıkların yüzde 63'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51.44; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42.73, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.32 olarak görülüyor. Arama motorlarında ise YSK ne zaman açıklama yapacak? 2023 YSK sonucu ne zaman açıklayacak? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları araştırılıyor.

YSK ne zaman açıklama yapacak? sorusu araştırılıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Peki, YSK ne zaman açıklama yapacak? 2023 YSK sonucu ne zaman açıklayacak? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

14 Mayıs seçimleri son hızla devam ediyor. Sandıkların açılma işlemi tamamlanmasının ardından YSK seçim sonucu kazanan ismi açıklayacak.

Saat 21.00 itibarıyla sandıkların yüzde 63'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51.44

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.73

Sinan Oğan yüzde 5.32

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.