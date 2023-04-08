YSK Kura çekimi canlı izle! Oy pusulası sıralaması kura çekimi canlı izleme linki! YSK Kura çekimi canlı nerden izlenir?

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştiriliyor. YSK Kura çekimi canlı izlemek isteyenler internet üzerinde araştırma gerçekleştiriyor. İşte YSK Kura çekimi canlı izle! Oy pusulası sıralaması kura çekimi canlı izleme linki!

YSK Kura çekimi canlı izle araması, birçok vatandaş tarafından oy pusulası sıralaması kura çekim işlemi gerçekleştirilirken arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 14 Mayıs seçimlerine haftalar kala gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Son olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapılıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı. İşte YSK Kura çekimi canlı izle! Oy pusulası sıralaması kura çekimi canlı izleme linki!

YSK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Oy pusulası sıralaması kura çekimi canlı izleme linki için haberimiz içerisinde yer almakta olan Oy pusulası sıralaması kura çekimi canlı izleme linki'ne tıklayabilirsiniz.

ADAY LİSTELERİ İÇİN YARIN SON GÜN

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak. İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak. Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak. 19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.