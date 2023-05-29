Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Turu için yeniden sandık başına gitti. Seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Peki YSK kesin seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak? YSK kesin seçim sonuçları açıklandı mı?

YSK kesin seçim sonuçları! Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Turu için yeniden sandık başına gitti. Seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Peki YSK kesin seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak? YSK kesin seçim sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

YSK KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda kazanan Recep Tayyip Erdoğan olurken, kesin sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.

İTİRAZ SÜRECİ İŞLİYOR

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00'da sona erdi. İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

SON TARİH 31 MAYIS

30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak. 31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılan itiraz süresi sona erecek.

KESİN SONUÇLAR 1 HAZİRAN'DA

YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.