YSK Karaları Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için şartlar neler? Seçimler ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için usul ve esaslara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Seçimlerde oylama süreci nasıl olacak? Seçim kararı resmi gazetede yayınladı mı? Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için şartlar neler? Seçimler ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

2023 Seçimlerine geri sayım devam ederken siyasi partilerde Milletvekili aday adayı olma işlemleri başladı. İtfaların yarışacağı 2023 seçimlerinde partilerin Cumhurbaşkanıadaylarda belli oldu. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal kılıçtaroğlu oldu. Vatandaşlar seçim takviminin resmi gazetede yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Seçimlerde oylama süreci nasıl olacak? Seçim kararı resmi gazetede yayınladı mı? Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için şartlar neler? Seçimler ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİMLERDE OYLAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Oylamaya ilk oylamada en çok oy almış olan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci oylamaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılamaması halinde ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilecek. Adayın oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu alamaması halinde sadece Cumhurbaşkanı Seçimi yenilenecek. Seçimlerin tamamlanamaması halinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanı görevinde devam edecek

CUMHURBAŞKANI ADAY OLABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Resmi Gazete'nin yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş yükseköğretim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olacak. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanı seçilecek olan milletvekilinin TBMM üyeliği sona erecek.

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre 2023 Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak. Vatandaşlar oy verme işlemlerini saat 08.00- 17.00 arası yapabilecek.17.00 dan sonra oy verme işlemi son bulacak ve sayım işlemleri başlayacak.