Hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi öğrenciler tarafından sınav hakkında merak edilen YSK kaç saat, kaç dakika sürüyor? YKS'de en erken kaçıncı dakikada çıkılır? soruları gündeme taşındı.

YSK kaç saat, kaç dakika sürüyor? Hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi öğrenciler tarafından sınav hakkında merak edilen YSK kaç saat, kaç dakika sürüyor? YKS'de en erken kaçıncı dakikada çıkılır? soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

YKS KAÇ SAAT, KAÇ DAKİKA?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS'DE EN ERKEN KAÇTA ÇIKILIR?

Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır.