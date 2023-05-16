14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerin ardından partiler tarafından YSK'ya bazı sandıklar ile ilgili itirazlar devam ediyor. Peki YSK itiraz süresi ne zaman bitiyor? YSK seçim itiraz süresi kaç gün? İşte Seçim itiraz süreleri!

YSK itiraz süresi ne zaman bitiyor? 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerin ardından partiler tarafından YSK'ya bazı sandıklar ile ilgili itirazlar devam ediyor. Peki YSK itiraz süresi ne zaman bitiyor? YSK seçim itiraz süresi kaç gün? Seçim itiraz süreleri haberimizde...

YSK İTİRAZ SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurulların Teşekkül ve İşlemlerine Karşı Şikayet ve İtiraz

Sandık kurullarına ait itiraz ve şikayet:

Madde 119 – Sandık kurullarının teşkiline dair, ilçe seçim kurulu veya başkanı tarafından yapılan işlemlerin düzeltilmesi için, bu işlemlerin neticesinden itibaren en geç iki gün içinde şikayet yolu ile düzeltilmesi istenebilir.

Şikayetin reddine dair olan kararlara karşı, bildirilmesinden veya tebliğinden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunur. İl seçim kurulları, iki gün içinde kesin karar verirler.

Bu şikayetin yapılmamış olması sandık kurulunun teşekkülüne karşı itiraza engel değildir.

Ancak, bu itirazın teşekkülünden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna yapılması şarttır.

İl seçim kurulunun vereceği karar kesindir.

İlçe seçim kurullarına ait itiraz ve şikayet:

Madde 120 – İlçe seçim kurulu teşkili işlemlerine karşı, il seçim kurullarına bunların teşekkülünden itibaren en geç iki gün içinde itiraz olunabilir.

İl seçim kurulları, itirazları en geç iki gün içinde, kesin olarak karara bağlar.

İl seçim kurullarına ait itiraz ve şikayet:

Madde 121 – İl seçim kurullarının teşekkülüne karşı kurulun teşkilinden itibaren en geç üç gün içinde, Yüksek Seçim Kuruluna itiraz olunabilir. Yüksek Seçim Kurulu üç gün içinde bir karar verir.