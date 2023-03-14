2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sorgulama ekranı ve YSK İstanbul seçim sonuçları merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları sorgulama ekranı ve 2023 YSK İstanbul seçim sonuçları nasıl öğrenilir sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Peki, YSK İstanbul seçim sonuçları sorgulama ekranı! 2023 YSK İstanbul seçim sonuçları nasıl öğrenilir?

10 partinin bir araya geldiği Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal oldu

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2023 YSK İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Seçim sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgi için www.ysk.gov.tr internet sitesinden "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" kısmından 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanıyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi, Milletvekili Genel Seçimi, Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına sunulması hakkında bütün bilgilere "www.ysk.gov.tr" internet sayfasından "Kurumumuz/Seçim Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat"" kısmından ulaşılabilir.

YSK İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YSK İstanbul seçim sonuçları sorgulama ekranı için "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacaktır. 14 Mayıs oy verme günü, Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecektir. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecektir. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecektir.

YSK İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken işte günbegün Türkiye'de yaşanacak seçim gelişmeleri açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 61 maddelik "Seçim Tedbirleri Genelgesi" gönderdi, seçim güvenliği kapsamında 601 bin 251 güvenlik personeli görevlendirildi.

SEÇİM TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

YSK 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.