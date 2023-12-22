YSK'dan yeni genelge Resmi Gazete'de yayımlandı! 22 Aralık Resmi Gazete bugünün kararları neler?

22 Aralık Resmi Gazete bugünün kararları neler olduğu merak edilirken Mart 2024 yerel seçimler için YSK yeni genelgesini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu, sandık sonuçları paylaşım sisteminin kullanımına ilişkin olan genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Aralık Resmi Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

YKS'DAN YENİ GENELGE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusulaları, paylaşım sisteminden görüntülenebilecek. Seçime katılan siyasi partilerin talepleri doğrultusunda genel merkezleri ile Yüksek Seçim Kurulu arasında güvenli bağlantı oluşturulacak.

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

HER PARTİDEN 10 KİŞİNİN BİLGİSAYARINA SİSTEM KURULACAK

Genelgede, siyasi partilerin bilişim altyapılarını hazır hale getirmesi ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olduğu ifade edildi. Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu ayrıca, siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı. Seçimlere katılacak siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.