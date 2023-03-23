Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ilk gün sonuçları açıklandı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. YSK ise Cumhurbaşkanlığı aday imza takibinin yapılabileceğini duyurdu. Peki, YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza takip nereden, nasıl yapılır? YSK Cumhurbaşkanlığı imza takip sorgulama 2023!

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin ilk günü tamamlandı. Arama motorlarında ise YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza takip nereden, nasıl yapılır? YSK Cumhurbaşkanlığı imza takip sorgulama 2023! araması yapılıyor.

YSK CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY İMZA TAKİP NEREDEN, NASIL YAPILIR?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerini YSK Başkanlığında anlık olarak takip edebilecekleri yeni bir bir uygulamanın hayata geçirildiğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK Başkanlığında, 14 Mayıs seçimlerinde seçmenler tarafından gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerini takipleri için oluşturulan salonda açıklamada bulundu.

Söz konusu adayların isimlerinin dün YSK tarafından ilan edildiğini anımsatan Yener, bu adayların 100 bin imza toplama sürecinin başladığını ve sürecin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi. Adaylar ve temsilcilerinin, toplanan imzaları anlık olarak takip edebileceklerini belirten Yener, "Kurulun yeni uygulamasıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız kapsamında, salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır." ifadesini kullandı.

Yener, verilerin gün sonunda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. YSK'nin dün açıkladığı listeye göre Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları, kanunda aranan şartları taşıdıkları belirlendiğinden kabul edilmişti.

HANGİ ADAY KAÇ İMZA ALDI?

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin ilk günü tamamlandı. İlk gün sonunda Muharrem İnce 28 bin 235, Fatih Erbakan 27 bin 910, Sinan Oğan ise 15 bin 573 imza toplayabildi.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

27 MART'A KADAR SÜRELERİ VAR

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Buna göre saat 22 Mart 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde: