YSK Başkanı Yener, oyunu kullandı
YSK Başkanı Yener, oyunu kullandı
-YSK Başkanı Yener: "Yüksek Seçim Kurulu yayın yasağını kaldırmadan, herhangibir paylaşımda bulunmamalarını rica ediyorum"
YSK Başkanı Yener, oyunu kullandı
-YSK Başkanı Yener: "Yüksek Seçim Kurulu yayın yasağını kaldırmadan, herhangibir paylaşımda bulunmamalarını rica ediyorum"
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