YSK Başkanı Yener: "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından karar verilmiştir" Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk 2 sırada yer alan adaylarımızdan Recep Tayyip Erdoğan'a veya Kemal...

YSK Başkanı Yener: "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuz tarafından karar verilmiştir"

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk 2 sırada yer alan adaylarımızdan Recep Tayyip Erdoğan'a veya Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Recep Tayyip Erdoan'ın oy oranının yüzde 49.54 olduğu görülmüş, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, açılan sandık oranları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. YSK Genel Merkezinde konuşan Yener, yurtiçi sandıklarının tamamının açıldığını, geriye kalan yurtdışı oylarının ise sonucu değiştirmeyeceğini dolayısıyla seçimin ikinci tura uzadığını dile getirdi.

Konuşmasında il, ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personellerine, sandıklarda görev alan kamu personellerine ve siyasi parti temsilcilerine de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başlayan Yener, "Bu süreçte olgunlukla sonuçları bekleyen Türk milletine tekrar huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteğini sağlayan İçişleri Bakanlığına güvenlik görevlilerimize, yurt dışı oy verme sürecinde bizlerle beraber olan Dışişleri Bakanlığına ve personeline, seçim sürecinde teknik desteğini sağlayan PTT'ye, Türk Telekom'a seçim bölgelerinde bizlere yardımcı olan tüm belediye başkanlarına ve personeline ve ismini sayamadığımız seçim sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen kamu çalışanlarına huzurunuzda teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 oranında açıldı"

Oy sayma işlemi hakkında bilgilendirmeler veren Yener, "Saat 15: 15 itibarıyla yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, yurt içi katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52.69 oranında bir katılım gerçekleşmiştir. Şuanda yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın 5.17, Muharrem İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

"İkinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir"

Yener şu şekilde devam etti:

"15: 15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk 2 sırada yer alan adaylarımızdan Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Recep Tayyip Erdoan'ın oy oranının yüzde 49.54 olduğu görülmüş, aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı yasanın dördüncü maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. İkinci tur oylamanın Türk milletine, Cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine sonraki adayın müracat etmesi için seçim takvimindeki sürecin saat 17: 00'den 20: 00'ye çekilmesine karar verilmiştir"

Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek olan ikinci tur seçimleri hakkında da konuşan Yener, "Öncelikle geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra 6271 sayılı yasanın 4/2 maddesi uyarınca geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesi gerekmekte olup, kurulumuz az önce almış olduğu karar ile geçici aday ikamesinin yani son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine sonraki adayın müracat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürecin saat 17: 00'dan 20: 00'ye çekilmesine karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

"Oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'da ikinci sırada yer alacaktır"

Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek, "Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'da ikinci sırada yer alacaktır" diye konuştu.

"Yapılan itirazların YSK tarafından kesin karara bağlanma tarihi 18 Mayıs Perşembe günüdür"

Yener, 6271 sayılı kanunun 13'üncü maddesi gereğince propaganda dönemi başladığını da hatırlatan Yener, "298 sayılı yasa uyarınca il ve ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs Perşembe günüdür. Bu tarihten sonra 19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. Kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. 24 mayıs Çarşamba günü başlayan oy verme işlemleri yurt dışında işlemleri bu şekilde başlayacak" ifadelerine yer verdi.

İlk turda olduğu gibi ikinci tur seçimlerinde de Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyondaki kura çekiminin olacağını ve akabinde de konuşma gerçekleştirebileceklerini dile getiren Yener, 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, Türk demokrasisine, cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diledi.