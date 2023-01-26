YSK Başkanlık seçiminin ardından vatandaşlar tarafından YSK Başkanı nasıl seçilir, kim seçer? YSK Başkan seçimi nasıl yapılır? merak ediliyor. İşte detaylar...

YSK Başkanı nasıl seçilir? YSK Başkanlık seçiminin ardından vatandaşlar tarafından YSK Başkanı nasıl seçilir, kim seçer? YSK Başkan seçimi nasıl yapılır? merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

YSK BAŞKANI NASIL SEÇİLİR?

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.