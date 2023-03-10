Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. İmza sonrası seçim ile ilgili konular merak edilirken YSK Başkanı kimdir? YSK Başkanı Ahmet YENER kimdir araştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.Gelişme sonrası seçim ile ilgili detaylar araştırıldı. Peki, YSK Başkanı kimdir? YSK Başkanı Ahmet YENER kimdir?

YSK BAŞKANI AHMET YENER KİMDİR?

13/04/1966 tarihinde Beypazarı'nda doğmuştur. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

22/12/2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

"İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları", "İş Kazası ve Meslek Hastalığı", "İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları" adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.