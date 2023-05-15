YSK Başkanı Ahmet Yener seçim açıklaması nedir, son oy oranı nedir? YSK BAŞKANI YENİ AÇIKLAMA! YSK Başkanı Ahmet Yener açıklaması nedir?
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2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından YSK Başkanı Ahmet Yener'in konuşması araştırılıyor. Peki, YSK Başkanı Ahmet Yener seçim açıklaması nedir, son oy oranı nedir? YSK Başkanı Ahmet Yener açıklaması nedir? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener son seçim oy oranı hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Peki, YSK Başkanı Ahmet Yener seçim açıklaması nedir, son oy oranı nedir? YSK Başkanı Ahmet Yener açıklaması nedir? İşte detaylar...
İŞTE AÇILAN SANDIK VE ADAYLARIN OY ORANI
Sandıkların yüzde 99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.37
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.99
Sinan Oğan yüzde 5.21
YSK BAŞKANI AHMET YENER SEÇİM AÇIKLAMASI NEDİR?
YSK Başkanı Ahmet Yener, kameralar önüne geçerek seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Yener, 09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.96, Sayın Sinan Oğan yüzde 5.2 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştır.