YSK Başkanı Ahmet Yener ne dedi? YSK BAŞKANI AÇIKLAMA! YSK Başkanı Ahmet Yener ne dedi?
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YSK Başkanı Ahmet Yener ne dedi? YSK Başkanı Ahmet Yener ne dedi? İşte detaylar...
Saat 22.51 itibarıyla sandıkların yüzde 89.24'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.94
- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.30
- Sinan Oğan yüzde 5.30
Ysk Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından bir açıklama yaptı. Yener, "Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı. Saat 19.10 itibarıyla sandıkların yüzde 21.33'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 55.03; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 39, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.40 olarak görülüyor.