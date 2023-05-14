YSK Başkanı Ahmet Yener ne dedi? YSK BAŞKANI AÇIKLAMA! YSK Başkanı Ahmet Yener ne dedi?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YSK Başkanı Ahmet Yener ne dedi? YSK Başkanı Ahmet Yener ne dedi? İşte detaylar...