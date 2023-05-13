YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte...

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte verilen oyların geçerli olmasına karar vermiştir.