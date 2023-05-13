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YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte...

Genel Haberleri

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte verilen oyların geçerli olmasına karar vermiştir.

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Kurulumuz toplantı sonucunda oy birliğiyle adaylıktan çekilmesinin birinci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte verilen oyların geçerli olmasına karar vermiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Genel

YSK Başkanı Genel Haberler

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