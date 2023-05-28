YSK başkanı Ahmet Yener kimdir? YSK başkanı kim? Ahmet Yener kaç yaşında, nereli?
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet Yener hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet Yener'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, YSK başkanı Ahmet Yener kimdir? YSK başkanı kim? Ahmet Yener kaç yaşında, nereli?
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahmet Yener hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahmet Yener'in hayatını araştırıyor. Peki, YSK başkanı Ahmet Yener kimdir? YSK başkanı kim? Ahmet Yener kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.
YSK BAŞKANI AHMET YENER KİMDİR?
Ahmet Yener (d. 13 Nisan 1966 Ankara) Türk hukukçu. Mevcut Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı'nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hâkimliği yaptı.
22 Aralık 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyesidir. 16 Ocak 2020 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi ve 24 Ocak'ta göreve başladı. 26 Ocak 2023'te Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına seçildi.
Evli ve 3 çocuk babasıdır. İş hukuku alanında yayımlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023