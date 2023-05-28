YSK başkanı Ahmet Yener kimdir? YSK başkanı kim? Ahmet Yener kaç yaşında, nereli?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet Yener hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet Yener'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, YSK başkanı Ahmet Yener kimdir? YSK başkanı kim? Ahmet Yener kaç yaşında, nereli?