YSK Ahmet Yener: "Seçmenlerin oy kullanabilmeleri için güvenli alanlar oluşturulmuş. Kalan 18 gün içerisinde eksiklikler giderilecek."
Genel Haberleri
YSK Ahmet Yener: "Seçmenlerin oy kullanabilmeleri için güvenli alanlar oluşturulmuş. Kalan 18 gün içerisinde eksiklikler giderilecek.
YSK Ahmet Yener: "Seçmenlerin oy kullanabilmeleri için güvenli alanlar oluşturulmuş. Kalan 18 gün içerisinde eksiklikler giderilecek."
"Vatandaşlarımızın güvenle oy kullanabileceği alanlar oluşturulmuş"
"Hatayımız seçime hazır vaziyette"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel