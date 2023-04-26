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YSK Ahmet Yener: "Seçmenlerin oy kullanabilmeleri için güvenli alanlar oluşturulmuş. Kalan 18 gün içerisinde eksiklikler giderilecek."

Genel Haberleri

YSK Ahmet Yener: "Seçmenlerin oy kullanabilmeleri için güvenli alanlar oluşturulmuş. Kalan 18 gün içerisinde eksiklikler giderilecek.

YSK Ahmet Yener: "Seçmenlerin oy kullanabilmeleri için güvenli alanlar oluşturulmuş. Kalan 18 gün içerisinde eksiklikler giderilecek."

"Vatandaşlarımızın güvenle oy kullanabileceği alanlar oluşturulmuş"

"Hatayımız seçime hazır vaziyette"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ahmet Yener Genel Haberler

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