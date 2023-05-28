YSK açıklaması nedir? YSK oyları kaçta açıklar?
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YSK Başkanı Ahmet Yener, ıslak imzalı tutanaklarla YSK verilerinin son duruma hakkında detayları değerlendirdi. YSK açıklaması nedir? YSK oyları kaçta açıklar?
YSK açıklaması nedir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçim yasağının kaldırılmasının ardından sonuçları Haberler.com seçim sayfasından takip edebilirsiniz.
YSK AÇIKLAMASI NEDİR?
YSK son dakika açıklaması yaparak, ikinci tur seçim hakkında genel bilgilendirmede bulundu. Yayın yasağının kaçta açıklanacağı ise henüz açıklanmadı.