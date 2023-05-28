YSK 2.tur seçim sonucu kaç? 28 Mayıs YSK sonuçları ne?

İkinci turda yüzde kaç oy gerekli? Kazanmak için kaç oy almak gerekiyor, konusu merak edildi. Seçim gündeminin en önemli konularından biri olan bu konunun detayları merak edildi. Peki, YSK seçim sonucu kaç?

YSK SEÇİM SONUCU KAÇ?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 55'iaçılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 54, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 45 olarak açıklandı. Oy sayımı devam ediyor.