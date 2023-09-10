Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kullanılmayan bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren ve evinde uyuşturucu madde bulunduran şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 153 kök Hint keneviri, 4,56 kilogram esrar ve bir terazi ele geçirildi.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde boş bir evin bahçesinde 153 kök Hint keneviri, evde 4,56 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi tutuklandı.
Aydıncık ilçesinde kullanılmayan bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Şüpheli S.Y'nin evinin bahçesinde ve ikametinde yapılan aramada 153 kök Hint keneviri, 4,56 kilogram esrar ve bir terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - YOZGAT