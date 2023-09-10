Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kullanılmayan bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren ve evinde uyuşturucu madde bulunduran şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 153 kök Hint keneviri, 4,56 kilogram esrar ve bir terazi ele geçirildi.