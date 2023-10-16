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Yozgat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Otomobil Haberleri

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

M.Y. yönetimindeki 50 AAP 552 plakalı otomobil, E-88 kara yolu İnceçayır köyü kavşağında, T.K. idaresindeki 38 JU 570 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 38 JU 570 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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