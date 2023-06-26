Üye Girişi
Haberler
Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil Haberleri

Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında H.G. yaralandı ve tedavi altına alındı. Kazada yaralanan kişi Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

M.T. yönetimindeki 66 KK 253 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde, aynı yöne seyreden N.C. idaresindeki 42 ADL 821 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 66 KK 253 plakalı otomobildeki H.G. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Otomobil

Şehir Hastanesi Yozgat Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title