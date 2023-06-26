Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında H.G. yaralandı ve tedavi altına alındı. Kazada yaralanan kişi Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.
M.T. yönetimindeki 66 KK 253 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde, aynı yöne seyreden N.C. idaresindeki 42 ADL 821 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 66 KK 253 plakalı otomobildeki H.G. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Otomobil