Yozgat'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

A.Ş. yönetimindeki 66 ACE 976 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Fakıbeyli köyü kavşağında C.E. idaresindeki 66 AE 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden C.E. kaza yerinde hayatını kaybetti, A.Ş. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.