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Yozgat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Son dakika Yozgat'ta okullar yarın tatil mi?

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Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Yozgat'ta okullar tatil mi? Merak ediliyor. Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Yozgat'ta okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Yozgat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Yozgat'ta okullar yarın tatil mi?

Kırşehir ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildiKırşehir ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Yozgat'ta okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Yozgat Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Yozgat'ta okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Yozgat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Yozgat'ta okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kent genelinde yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre gece başlayıp gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı ilimiz genelinde tüm okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

6 ŞUBAT PAZARTESİ YOZGAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Yozgat'ta 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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