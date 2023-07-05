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Yozgat'ta Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Yozgat'ta Kadına Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Kadın Haberleri

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadına şiddet konusunda istatistiki bilgiler paylaşıldı. Vali Polat, kadın cinayetlerine karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında "Kadına Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikteki toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacılar tarafından slayt eşliğinde kadına şiddet konusunda istatistiki bilgi verildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Vali Polat, gazetecilere, Yozgat'ta bu yıl bir kadın cinayeti olduğunu ve bunun bile çok yüksek bir rakam olduğunu söyledi.

Bir rakamının bir "can" olduğunu ifade eden Polat, "İnşallah Yozgat'ta ve ülkemizin hiçbir tarafında kadın cinayetiyle karşılaşmayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, emniyetimiz, jandarmamız, diyanetimiz sahada çalışıyor. Gönüllere dokunmak lazım." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Kadın

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