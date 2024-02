Yozgat'ta Et ve Süt Kurumu'nda Ramazan yoğunluğu

YOZGAT - Yozgat'ta yaklaşan Ramazan ayı için hazırlık yapan vatandaşlar, piyasaya göre daha uygun fiyata et ürünleri satan Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ramazan ayı hazırlıklarının başlamasıyla Yozgat Et ve Süt Kurumu satış mağazasından kilogramı 230 liradan kıyma, 259 liradan kuşbaşı almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Piyasada 430-450 lira arasında satılan kuşbaşı ve kıymayı daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar, satış mağazası önünde kuyruk oluşturdu. Günlük ortalama 1.5 ton etin satıldığı Et ve Süt Kurumu mağazasında her vatandaş 1'er kilo kıyma ve kuşbaşı alabildi.

Kuyrukta sıra bekleyen Hüseyin Sönmez, Ramazan ayı için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Her şey çok pahalı. Kasaba gidiyoruz 450 lira et, burada daha ucuz, 230 lira. Burası daha hesaplı olduğu için nereden bakarsanız kuyrukta yüzlerce kişi var. Sabah 07.30'da geldim, sıramız gelirse et alacağız. Ramazan hazırlığı için geldim, kıyma alacağım" dedi.

Ertuğrul Cankurtaran isimli vatandaş ise, "İnşallah et alırız. Ramazan ayı için geldim, emekliyim. İstediğimiz kadar kıyma vermiyorlar, bir paket kıyma ve bir paket kuşbaşı veriyorlar. Burada daha ucuz kasaplara göre, aşağı yukarı yarı yarıya fiyatlar" şeklinde konuştu.