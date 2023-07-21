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Yozgat'ta 2. Yapı Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı Açıldı

Emlak Haberleri

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Yapı Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı açıldı. Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, fuarın açılışında birçok önemli firmaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Fuar, bölgede inşaat sektörüne yön verecek.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Yapı Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı açıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ahmet Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışında, organizasyonda birçok önemli firmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bölgede bir çok organizasyona öncülük ettiklerini belirten Ekinci, "Fuarda sektörün öncü firmalarıyla, alıcıları buluşturuyoruz. Sorgun Belediyesi Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı, bölgemizde inşaat sektörüne yön verecek. Tüm hemşehrilerimizi 21-30 Temmuz tarihlerinde fuarımıza davet ediyorum." dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra fuarı gezdi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Emlak

Sorgun Belediyesi Yozgat Emlak Haberler

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