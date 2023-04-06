Yozgat, Sinop, Van sabah ezanı saat kaçta? 6 Nisan Yozgat, Sinop, Van ezan vakitleri! Yozgat, Sinop, Van sahur ne zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından sahur vakti merak konusu oldu. Peki, Yozgat, Sinop, Van sabah ezanı saat kaçta? Yozgat, Sinop, Van sahur ne zaman? İşte detaylar...

6 Nisan imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmakta. Sahura kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Yozgat, Van sabah ezanı saat kaçta? 6 Nisan Yozgat, Van ezan vakitleri! Yozgat, Van sahur ne zaman? Detaylar haberimizde...

YOZGAT, SİNOP, VAN SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar sabah ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre sabah ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:

-Yozgat için imsak vakti: 04:44

-Van için imsah vakti: 04:13

-Sinop için imsak vakti: 04:37

6 NİSAN YOZGAT, SİNOP VAN İMSAKİYE!